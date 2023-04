Papa lamenta en Vía Crucis violencia y narcotráfico en Latinoamérica

En cada estación del recorrido intervinieron víctimas de algunas tragedias como la migración forzada en África, la guerra de Ucrania y los conflictos religiosos en Oriente Medio.

Por parte de América Latina habló un joven de Centroamérica en la tercera estación y una madre de Sudamérica, que tomó testigo en la cuarta parada.

“Nosotros los jóvenes queremos la paz. Pero con frecuencia caemos, (...) Nos tiran al suelo la pereza, el miedo, el desaliento y también las promesas vacías de una vida fácil pero sucia, hecha de avidez y corrupción”, arranca el joven.

Su meditación pregunta: “Esto es lo que hace crecer las espirales del narcotráfico, de la violencia, de las dependencias y la explotación de las personas, mientras muchas familias siguen llorando la pérdida de los hijos, y la impunidad del que estafa, secuestra y mata no tiene fin. ¿Cómo obtener la paz?”.

Y finalmente menciona, en castellano, la palabra “compromiso”, necesario para tomar las riendas de la vida buscando la paz y decir “no” a otros compromisos falsos que la matan.

A continuación, una madre de Sudamérica relata el drama de vivir bajo la acción de las guerrillas. “En el 2012 la explosión de una bomba puesta por los guerrilleros me destrozó una pierna”, recuerda la mujer. “Lo que más me aterrorizó fue ver a mi hija de siete meses, cubierta de sangre, con muchos trozos de vidrio incrustados en su carita. ¡Lo que debe haber sido para María ver el rostro de Jesús deformado y ensangrentado!”, continúa. Aún así, la madre pide no dejarse llevar por “la rabia y resentimiento”, ya que descubrió que al “difundir odio creaba más violencia”.

“Comprendí que muchas víctimas necesitaban descubrir (...) que no se puede vivir de resentimiento. De este modo empecé a ayudarles: Estudié para enseñar a prevenir los accidentes causados por los millones de minas diseminadas”, completa su reflexión.

POR LA PAZ

La guerra de Ucrania también estuvo presente este año: En el anterior una mujer ucraniana y rusa llevaron la cruz juntas en una de las estaciones, lo que provocó quejas de la embajada ucraniana ante el Vaticano. En esta ocasión, la meditación de la décima estación ha sido coescrita por un joven ucraniano y un ruso.

El ucraniano recuerda cuando huyó con su familia de Mariúpol hasta Italia, donde vivía su abuela, pero al poco tiempo decidieron regresar, ya que su padre fue reclutado por el Ejército. ”Aquí la situación sigue siendo difícil, hay guerra por todos lados, la ciudad está destruida. Pero en mi corazón quedó esa certeza que me decía mi abuela cuando lloraba: ‘Ya verás, todo pasará. Y con la ayuda de Dios, la paz volverá’”, implora. El ruso también se refirió a la tristeza que les embarga la situación.



Vaticano se refiere al caso Orlandi

El fiscal vaticano confirmó la voluntad de la Santa Sede de esclarecer el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi, ciudadana vaticana que desapareció a los 15 años en 1983, y escuchará a su hermano para recoger las últimas informaciones. “La Oficina del Promotor (fiscal) confirma la voluntad de la Santa Sede de aclarar el asunto, también a la luz de las recientes declaraciones de Pietro Orlandi, emprendiendo todas las acciones para llegar a una reconstrucción fiel de los hechos”, comunicó el Vaticano.