Países Bajos y Argentina ofrecen un menú especial en Qatar

En la Copa del Mundo de Argentina 1978 se volvieron a ver y en esta ocasión fue en la gran final, donde la Albiceleste se coronó campeón por primera vez. En tiempo regular el compromiso arrojó empate a uno y en el suplementario el anfitrión terminó ganando 3 a 1. Veinte años más tarde, en Francia 1998, ambos chocaron en cuartos de final y Países Bajos se llevó el triunfo con un 2 a 1. En la cita cumbre de Alemania en el 2006, ambos conformando el grupo “C”, registraron una igualdad sin goles. La historia da cuenta que la última confrontación entre estos rivales fue en semifinales en Brasil 2014, concluyendo 0 a 0 y a través de la definición por penales se llevó la clasificación el equipo dirigido entonces por Alejandro Sabella.Evidentemente estas potencias no harán un partido más, si ponemos también especial atención en los entrenadores. Por un lado, la experiencia de Louis Van Gaal, quien reasumiera la dirección desde agosto de 2021 con pasado exitoso en el Ajax, AZ Alkmaar, Barcelona, Bayern Munich y Manchester United. El DT de setenta y un años no ocultó el momento actual, señalando que las objeciones son comunes y que sin embargo recibe, en contrapartida, el aprecio y el cariño de la gente. Futbolísticamente y en cuanto hace a nuestra opinión, la escuadra naranja mantiene su característica de corte ofensivo y con buen dominio de balón y aunque EEUU le complicó por momentos, su impronta para llegar al gol se manifestó una vez más.Por su parte, Argentina al mando de Lionel Scaloni, quien asumiera al cargo en el 2019, no contando con antecedentes en la mayor (fue orientador de la selección Sub 20) logró una estabilidad en lo futbolístico y emocionalmente muy necesaria, debido a que anteriormente y con otros orientadores de mayor recorrido se cuestionaba mucho a un grupo de veteranos convocados que se “adueñaba” del plantel en sugerencias y decisiones.Tal como se aprecia, las dos caras de lo apuntado no pasan desapercibidas. El recorrido del holandés y el poco transitar del joven entrenador argentino que consiguió el respeto por el buen manejo del la plantilla.Restas en el gran candidato

Brasil, que esta tarde enfrenta a Corea del Sur, debe lamentar por lo que queda del certamen las ausencias de Gabriel Jesús, del Arsenal, y Alex Telles, del Sevilla, ambos bajo cuidado médico, siendo el más comprometido el zaguero del club español, quien sufriera una grave lesión pudiendo quedar fuera de toda competencia entre tres y cuatro semanas. En lo que respecta a Danilo y Alex Sandro, están en visible proceso de recuperación, mientras su máxima estrella, Neymar, tras recuperarse de la lesión en el tobillo está a disposición para jugar el partido ante los asiáticos. Esto de que los suplentes llenan vacíos no es tanto así, un ejemplo fue contra Camerún, donde cayera derrotado y se evidenciaran las ausencias de los titulares. Para las estadísticas está lo de Dani Alves, que con sus 39 años pasa a ser el jugador de mayor edad jugando por Brasil en un mundial, siendo superado en el continente por Farid Mondragón, de Colombia, y Ángel Labruna, de Argentina.

Suena Bielsa

La infartante eliminación de Uruguay tuvo repercusiones en todos los órdenes. Lo más gravitante fue el cuestionamiento al árbitro alemán Daniel Siebert y a los miembros del VAR por no haber sancionado dos jugadas que consideraron penales a Darwin Nuñez y Edinson Cavani respectivamente. En la primera, el juez germano acude al monitoreo y considera que no hubo infracción. En la segunda y ya sobre descuento, una nueva falta al delantero del Valencia no hay revisión y la acción pasa desapercibida a tal punto que cuando terminó el encuentro y rumbo al vestuario, el jugador charrúa echa la pantalla VAR arrojándola al piso. Otro caso a ser estudiado por la FIFA es lo que se entiende por un empujón del zaguero José María Jiménez, terminado el juego, a un miembro del comité organizador del Mundial.

A todo esto y ya para el futuro suena el nombre de Marcelo Bielsa como nuevo responsable de la conducción técnica de la Celeste, aunque un sector de la dirigencia de la AUF, entre ellos su presidente, respalda a Diego Alonso. Es posible, según informes, que enero del próximo año y luego de la asamblea para elección de autoridades de dicha Asociación se tenga un panorama mucho más certero sobre la continuidad del actual orientador, que recibiera críticas por su planteamiento.