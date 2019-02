Padres y estudiantes tomaron escuela de Tacuatí, San Pedro

Dijeron además que ya cuentan con mobiliarios y aulas, pero el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) les niega rubros para los docentes. La medida es por tiempo indefinido.

Los padres expresaron que están cansados de que se les mienta, por lo que esta vez acompañan a sus hijos para cerrar la escuela y si no hay respuesta positiva no iniciarán las clases. “No permitiremos que se inicien las clases ni siquiera para que entren los docentes. Todos los padres de familias hemos decidido llevar adelante esta medida de fuerza, porque tenemos hijos que culminaron el noveno grado hace dos años y porque aquí no se habilitó el primero de la media ya no pueden seguir estudiando”, indicó Pánfilo Barrios, un padre de familia que se manifiesta.

RUBROS. Esta institución tiene aulas suficientes como también mobiliarios, inclusive docentes de la zona que cuentan con horas libres, “solo faltan rubros y desde hace años que las autoridades educativas se comprometen en otorgar, pero no cumplen”, señalaron los manifestantes.

Los afectados son cerca de 30 alumnos que egresaron el año pasado del noveno grado y otros 10 que culminaron la educación escolar básica en 2017 y no pudieron seguir sus estudios porque no cuentan con recursos económicos o movilidad para trasladarse hasta el colegio de Tacuatí Poty o el casco urbano de Tacuatí.

“Si este año de nuevo no se habilita el nivel medio, muchos de estos jóvenes no podrán seguir sus estudios”, explicaron los mismos estudiantes, que están preocupados por la situación.