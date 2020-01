Ozzy Osbourne lanzará nuevo álbum con Elton John y Slash como invitados

De este nuevo material ya se conocen los nombres de tres canciones: Under the Graveyard, Straight to Hell y la homónima del disco.

Esta última composición es una balada escrita en primera persona, que cuenta los excesos de Ozzy a lo largo de su carrera. Toda la primera estrofa es interpretada por Elton John y empieza a tomar fuerza con la entrada de batería de Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) y el bajo de Duff McKagan (Guns N Roses). Tampoco podía faltar el imponente solo de Slash.

Ozzy Osbourne - Ordinary Man (Audio) ft. Elton John Video: Ozzy Osbourne.

Según una publicación de Todo Noticias, Ozzy manifestó haber pensado en Elton John mientras componía Ordinary Man. Inclusive, lo llamó para hacerle escuchar la canción.

La portada del disco fue revelada por el mismo artista en su cuenta de Instagram, con una estética fiel a su estilo.

A inicios de este año, varios medios habían publicado que el artista se encontraba en grave estado de salud; sin embargo, el músico aseguró a sus seguidores estar más vivo que nunca, compartiendo en sus redes sociales canciones suyas como Alive y Not Going Away.