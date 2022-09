Ozorio se autoprestó casi USD 3 millones con descuento de cheques

Juan Carlos Ozorio Godoy, ex presidente de la Cooperativa San Cristóbal y ex legislador nacional, fue uno de los grandes beneficiados del producto de descuento de cheques que la entidad solidaria ofrecía a un muy reducido grupo de socios, según los datos del informe de intervención del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).

El reporte muestra que entre los años 2014 y 2022 Ozorio Godoy concretó una cantidad de 220 operaciones con cheques, por un monto global de G. 18.740.262.956 (con un saldo impago de más de G. 552 millones), siendo el principal usuario de un producto al cual no todos los socios de la institución podían acceder, siempre de acuerdo a los hallazgos de los técnicos del ente regulador cooperativo.

La mayor cantidad de préstamos de este tipo los realizó entre los años 2016 y 2021, mientras que los saldos pendientes corresponden a operaciones del año pasado y de este año. El informe de intervención detalla varias irregularidades y toma como ejemplo un desembolso concretado el 12 de octubre del año 2021, con un cheque cuyo librador era miembro del movimiento político de Ozorio (Tenonderã) y hermano de un miembro de la Junta de Vigilancia. El ex presidente de la entidad cooperativa se hizo con G. 104 millones, sin evidencia de un análisis de capacidad de pago y respaldo patrimonial, no cumplía con el mínimo de ingreso disponible de 25% sobre la cuota de descuento, no depositó el cheque en cuestión y había antecedentes de otras 31 operaciones similares con el mismo librador, también en muy dudosas condiciones.

Más. Los hijos de Juan Carlos Ozorio Godoy, Juan Carlos y José Mauricio Ozorio Admen, también movían montos significativos, entre préstamos y transferencias. Los técnicos del Incoop resaltaron que el 19 de noviembre de 2020, José Mauricio accedió a un préstamo de refinanciación a solamente 12 meses por un monto de G. 715.816.038, a sola firma y a instancias del Consejo de Administración de San Cristóbal. El crédito se concretó pese a que Ozorio Odmen contaba con operaciones morosas con la entidad, con un saldo superior a los G. 580 millones, y pese a que no contaba con los ingresos suficientes para hacer frente a la cuota mensual (G. 55.288.793), entre otros. En este préstamo no se registró ningún pago del prestatario.

Otro aspecto llamativo de la operativa de los Ozorio son los importantes montos que manejaban en transferencias internas dentro de la institución (ver infografía). Desde el Incoop revelaron que Juan Carlos Ozorio Godoy (sospechoso del ilícito de lavado de dinero), Juan Carlos Ozorio Admen y José Mauricio Ozorio Admen realizaban numerosas transacciones.

Seprelad y la Fiscalía ya cuentan con información

Pedro Loblein, quien es presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), confirmó en la víspera que el Ministerio Público ya recibió el informe elaborado por el ente regulador cooperativo sobre los hallazgos dentro de la cooperativa San Cristóbal, que fue intervenida en los primeros meses de este año justamente por sospechas de operaciones ilegales de socios y autoridades.

Por otra parte, desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) señalaron que ya se cuenta con un reporte remitido por el Incoop sobre el caso y que los técnicos antilavado ya están analizando las documentaciones puestas a consideración. Los interventores del Incoop señalaron que los controles internos eran deficientes.