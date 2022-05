Otazú: “Nadie daba nada por nosotros”

Otazú llegó a filas de Guaireña FC procedente de River Plate (descendido 2021), además mencionó que “en mis inicios me fui a probar en Peñarol luego Paolo Montero me llevó a Grecia, donde estuve dos meses pero no se llegó a un acuerdo con ellos. Posteriormente pase a la tercera División de España y después a Olimpia (2019)”, expresó el mediocampista ofensivo, cuyo representante es el empresario Diego Serrati.