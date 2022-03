Oscar: Parejas en la vida real y nominados a las estatuillas

Por otro lado, está la pareja que compartió pantalla en El poder del perro, formada por Kirsten Dunst, nominada a la terna de Mejor Actriz de Reparto, y Jesse Plemons, convocado a la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Antecedentes. Este fenómeno ocurrió también en 1932, la quinta edición de los Oscar, cuando Alfred Lunt y Lynn Fontanne, fueron nominados por The Guardsman, pero ninguno venció. En 1940, les tocó a Vivien Light, nominada por Gone with the wind, y Laurence Olivier, citado por Wuthering Heights. En este caso, solamente ella venció el premio.

En 1964 fue la vez de Rachel Roberts y Rex Harrison, quienes fueron convocados por This sporting life y Cleopatra. Ninguno venció. En 1967, Who’s afraid of Virginia Woof le otorgó su segundo Oscar a Elizabeth Taylor, mientras que su marido, nominado por la misma cinta, se fue con las manos vacías.

En 1968, Katharine Hepburn venció su segundo premio por Guess who’s coming to dinner. Su pareja, Spencer Tracy, estaba nominado, pero no pudo asistir a la gala porque falleció unos meses antes. Tampoco ganó el Oscar.

Al año siguiente, otra mítica pareja fue nominada por el mismo filme; Paul Newman y Joanne Woodward, por Rachel, Rachel. Ninguno de los dos recibió esa noche la estatuilla.

En 1986, Jack Nicholson y Angelica Huston trabajaron juntos en la película Prizzi’s Honor, por la que la actriz se llevó su único Oscar. Esa vez, el actor no fue premiado.

2.000. En el 2006, Brokeback Mountain tenía 8 nominaciones a los premios de la Academia, entre ellos las de Heath Ledger y Michelle Williams, pero no llegaron a casa con la estatuilla. En el 2009 coincidieron una de las parejas más polémicas de los últimos años, Brad Pitt y Angelina Jolie, él por The curious case of Benjamin Button y ella por Changeling, ambos salieron de la premiación solamente sosteniéndose las manos.

En el 2016, les tocó el turno a Michael Fassbender, citado por Steve Jobs y Alicia Vikander, nominada por su rol en The Danish Girl, quien salió victoriosa.



Oscar 2022

