Oposición y un colorado velazquista posibilitan intervención en Central

Varias denuncias fueron expuestas en el petitorio contra el político cartista, pero las que pesaron fueron la imputación, la falta de respaldo documental en las transferencias por valor de G. 18.300 millones, el destino de los fondos de emergencia por valor de USD 1 millón y obras presumiblemente “fantasmas”.

La Junta de Central reunió los votos necesarios para la intervención y 12 concejales (ver infografía), entre ellos la bancada liberal en pleno, constituida por 10 ediles; un patriaqueridista y un solitario voto colorado. La intervención ahora está a instancias del Poder Ejecutivo, específicamente al Ministerio del Interior, y luego deberá ser remitido a la Cámara de Diputados.

Seis concejales colorados: Derlis Maciel, Alejandro Núñez, María Sixta Estigarribia, Enrique Ojeda, Emilse Bobadilla y Crispín Vallejos, se opusieron al documento y salieron en defensa de Hugo Javier.

No obstante, sus correligionarios colorados no pudieron blindar esta vez a Hugo Javier, quien está en el ojo de la tormenta por fuertes sospechas de corrupción. Este año los mismos ediles le salvaron de un primer pedido de intervención. Incluso, en la sesión de ayer, la concejal María Sixta Estigarribia exhibió en una pancarta su apoyo incondicional instando a que el gobernador no renuncie.

Cabe agregar que los que posibilitaron la intervención consideran que Hugo Javier no debe dilatar el proceso y para dar libertad a la investigación fiscal en su contra, debe apartarse. La sorpresa se dio con el voto de Gustavo Machuca quien responde al liderazgo de Hugo Velázquez.

Críticas. Durante la sesión plenaria, el concejal Derlis Larroza leyó parte del expediente con dictamen favorable para la intervención. Habló de un rosario de denuncias e irregularidades que involucran al gobernador.

“Estamos hablando presumiblemente de varios hechos punibles, tipificados como delitos y crímenes. Hablamos además de que en estos últimos tiempos principalmente hubo una ausencia total del gobierno departamental precisamente cuando la ciudadanía centralina y nacional esperaban que sus autoridades puedan defenderles de esta situación (pandemia)”, señaló.

Agregó que “la Gobernación bajo la administración de Hugo Javier fue negligente en grado criminal y creo que si hacía su trabajo muchas vidas se pudiesen haber salvado si estos recursos se hubieran utilizado de buena manera y en beneficio de la ciudadanía”, refirió.

Ahora queda en manos del Ejecutivo que remita la solicitud de intervención a la Cámara Baja, la que posteriormente debe crear una Comisión Especial la que dictaminará y a partir de eso la plenaria decidirá o no intervenir. El Ejecutivo designará, mientras, un interventor.

12 votos posibilitaron la aprobación del pedido de intervención que ahora proseguirá su trámite en el Ejecutivo.