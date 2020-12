Operación Cicatriz en Central es cada vez más compleja

En Luque hay certeza de que el intendente Carlos Echeverría se candidate de vuelta por Honor Colorado y no se descarta que Óscar González Daher lo respalde de vuelta. En Añetete el médico y director del Hospital Regional, Francisco Javier Duarte tiene el respaldo de 6 concejales municipales. Ambos movimientos aún no empezaron a dialogar. “Estamos dispuestos a dialogar con todos”, dijo, no obstante, el concejal Juan Ángel Marecos.

En Fernando de la Mora, hay tres candidatos. Por un lado, se encuentra el concejal de Honor Colorado, Alcides Samudio, quien comentó que logró el respaldo del vicepresidente Hugo Velázquez, así también del ex senador Julio Velázquez y su hermano Blas Velázquez. También cerró un acuerdo con Techi Oviedo de Añetete. Ambos serán candidatos a concejales.

Por otro lado se encuentra, Édgar Quintana (h) y por el equipo del senador Derlis Osorio, apunta a postularse el ex gobernador Carlos Saldívar con respaldo de varios líderes.

En Mario Roque Alonso no hay diálogo entre los precandidatos Julio Vega de Honor Colorado y Ralo Aveiro de Añetete. La misma situación se da en Limpio entre Carlos Palacios que busca el rekutu y la concejala Mabel Gómez, del equipo de Osorio.

En San Lorenzo, Honor Colorado quiere posicionar a José Chechito López, quien fue candidato a dirigir la juventud colorada por HC.

En Añetete, el intendente Alcibiades Quiñónez quiere la reelección y el hijo del senador Óscar Salomón, el ministro de la Juventud, Felipe Salomón, pugnará también por el cargo.

En Lambaré, el director de Sinafocal, Alfredo Mongelós es el candidato del vicepresidente Velázquez, mientras que la ex fiscala Blanca Agüero ya lanzó su candidatura con el apoyo de Horacio Cartes y es muy difícil que la misma retroceda.

En Ñemby hay alrededor de 6 candidatos, entre ellos el concejal Jorge Ojeda, del equipo de Osorio. También hay otros independientes como Osmar Centurión y Tomás Olmedo.

En Capiatá es donde sí hay un consenso para que el intendente actual Luis Fernando sea de vuelta electo. En Itauguá se está construyendo un consenso sobre la figura de Horacio Fernández con respaldo de los movimientos y referentes de la zona.

El senador Derlis Osorio dijo que establecer un consenso en el departamento Central es más complejo porque en las ciudades grandes hay más de tres equipos.

Precisó que se debe buscar el mejor perfil porque el electorado tanto colorado como independiente es crítico.