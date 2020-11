Opciones de teatro y música para disfrutar durante el fin de semana

La obra parte del único texto bíblico que se centra específicamente en el amor, El Cantar de los Cantares, del Antiguo Testamento, que pertenece al Rey Salomón. A partir de este se realiza un análisis y reflexión sobre las relaciones afectivas en sus diferentes formas. Las funciones se realizarán también mañana, el jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de diciembre.

Otra obra presencial es Caraduras, cuyas últimas funciones se realizarán mañana y el domingo, a las 20:30, en el Arlequín Teatro (Antequera casi República de Colombia). El acceso en puerta es de G. 80.000 y las reservas deben realizarse al (0991) 322-213, pues la capacidad es de hasta 75 lugares, con todas las medidas sanitarias.

La propuesta, a cargo de Equipo Teatro, busca generar alegría a través de una excusa sencilla: reunir a cinco hombres candidatos a Míster Pandemia. La dirección está a cargo de Patricia Reyna. El elenco está conformado por Maricha Olitte, Gaby Cañete, Javier Lacognata, Dani Willigs Joaquín Díaz Sacco, Lucas Cabrera y Juan Carlos Cañete.

CONCIERTO Y TEATRO. La Orquesta de la Ciudad de San Lorenzo (OCSAL), bajo la dirección de Elio Fleitas, se presentará por primera vez este año luego de la cuarentena en un concierto denominado Concierto del Reencuentro en formato virtual. El encuentro será mañana, a las 20:00. La transmisión será a través de la página oficial de Facebook de la Municipalidad de San Lorenzo.

Por otro lado, el grupo de teatro Jasy lleva a escena en forma virtual la obra Lo que callamos las redes sociales, hoy, a las 20:30. Las entradas pueden adquirirse en la Red UTS a un costo de G. 30.000. La presentación cuenta con el apoyo del Fondec. Forman parte del elenco Gilda Roa, Lilian Giménez, Clara Jasy, Rolando Samaniego, Gustavo Álvarez y Nicolás Cañete, con la producción general a cargo de 5 Flechas Producciones y la dirección general de Gilda Roa. Las funciones se replicarán mañana y el domingo, a las 20:30.

La obra relata en forma muy divertida lo que todas las redes sociales pasan, porque son muy utilizadas, no tienen descanso y las 24 horas están a full con pensamientos, fotos, videos, stickers, la gente no se cansa; es más, si no fuera porque muchos duermen, se utilizaría mucho más.