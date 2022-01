Ómicron avanza con urgencias saturadas y vacunatorios vacíos

La tercera ola avanza y las urgencias en el Hospital de Villa Elisa y el de Lambaré están al tope. En ambos centros médicos hay vacunatorios que no reciben una gran cantidad de personas para vacunarse contra el coronavirus.

En el Hospital de Lambaré se registran 400 consultas diarias en las urgencias por síntomas respiratorios, tanto de adultos como niños. El repunte de los casos se está dando desde los últimos días de diciembre y primeros días de enero. Un total de ocho pacientes estaban internados ayer en el bloque respiratorio, por cuadros sospechosos de Covid-19.

“Estamos en una época de vacaciones de los profesionales. No se resiente el servicio, pero en algunos casos se enlentece por disminución del personal, aparte tenemos personal de aislamiento que hace que trabajemos ajustados. Pero siempre tratamos de estirar personal de otro servicio para cubrir las necesidades”, explicó el director Derlis Carreras.

En Lambaré hay un puesto de vacunación y también una brigada recorre los barrios para la inmunización, pero hay poca captación. “Ahora mismo (la afluencia de personas) no es tanto. Tuvimos una buena cantidad de gente que vino en los últimos días del año pasado y en los primeros días de enero, pero actualmente no estamos teniendo todavía la cantidad que estamos esperando, continúo disminuyendo tal vez por las vacaciones y porque está comenzando el año, seguramente por eso no tenemos la vacunación que estamos esperando”.

El panorama de saturación se repite en el Hospital de Villa Elisa, en el que el 50% de las personas que consultan en emergencias son por cuadros respiratorios, señaló la doctora Rosa Villalba, directora médica. “Actualmente hay un incremento importante en el número de consultas en el área de urgencias por cuadros respiratorios tanto en niños como adultos”. En lo que va del año se atendieron 7.169 consultas en urgencias y la mitad fueron por enfermedades respiratorias.

En pediatría se atendieron hasta ayer casi 1.700 consultas, una cifra que revela el aumento del contagio en esta franja etaria. Los casos son leves en general y no requieren internación. “La gente se acerca a vacunarse, no como me gustaría, pero es constante el flujo, no es masivo”.

En casos de pacientes graves con Covid-19 que requieran internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) son derivados al Hospital de Itauguá, el Ineram o Clínicas.

INFORME EPIDEMIOLÓGICO

La cifra de fallecidos suma 16.711. De los casos fatales, 11 no estaban vacunados, 1 estaba con dosis incompleta y 2 con dosis completa.

De 264 internados, los números aumentaron en 316 en sala común. Y de 59 subió a 67 en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De los internados en UTI, 41 son no vacunados, 18 con dosis completa y con 8 dosis incompletas.



