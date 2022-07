Olimpia y San José comienzan ganando

A su vez, San José, de visitante en la Huertita, se impuso a Libertad por 97 a 89. En el Santo fueron los artilleros del duelo Ramón Sánchez con 25 puntos y Bruno Zanotti con 22 puntos de anotaciones.

La serie continúa el lunes 11 con los siguientes duelos: Olimpia Kings vs. Libertad (Polideportivo Osvaldo Domínguez Dibb, 19:30) y San José vs. Colonias Gold (León Coundou, 20:00). Para la fecha 3, el jueves 14: San José vs. Olimpia Kings (León Condou, 19.30) y el viernes 15: Colonias Gold vs. Libertad (Polideportivo Ka’a Poty, de Colonias Unidas, 20:00).