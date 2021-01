Olimpia no mejorará oferta por Saúl y el pase se traba

“Con Saúl es un tema claro, el jugador quiere jugar en Olimpia; el club lo quiere. Necesitamos un jugador en esa posición y ya hablamos con el presidente de Huracán, hay un tema interno de política interna y eso hace que esto se demore”, expresó el timonel franjeado.

CONTRAOFERTA. Desde la oposición al presidente Nadur de Huracán, expresan que la oferta de Olimpia por el 30% del pase de Salcedo alcanza los USD 1.400.000, con un primer pago de USD 700.000; en 90 días la segunda cuota y en 180 días la tercera.

“A nosotros no nos cierra esa oferta. En Comisión Directiva se decidió que esa oferta no era buena para el club. Si hay una nueva oferta, la analizaremos de vuelta”, explicó David Garzón, líder de la oposición de Huracán, en charla con FALG (1080 AM).

A lo que Brunotte fue claro: “En lo económico el club hizo su última oferta, no cambiaremos esto, es una oferta importante para el club y la situación del fútbol mundial. No mejoraremos ofertas, estamos buscando otras maneras de ayudar a destrabar”.

Lo de destrabar, pasaría por los ocho meses de salario que Huracán le debe a Salcedo.

En caso de que caiga el pase de Salcedo, Olimpia tiene un plan B, que sería Santiago Vergini, ex defensor del club, que no será tenido en cuenta en San Lorenzo.

AMISTOSO. Olimpia y River Plate juegan hoy sendos amistosos, a las 07:30 y 18:00, en Para Uno. Fue suspendido el anunciado ante el “12”.