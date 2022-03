Ofertas de salud inactivas figuran como habilitadas

Existen una serie de carreras del área de la salud que dejaron de funcionar por algún motivo, pero siguen figurando en el Registro de Ofertas Académicas Habilitadas del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Como la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneaes) tomó la base de datos del Cones para informar sobre las ofertas de salud que no tienen acreditación, saltaron en la lista varias carreras que en la práctica ya no funcionan y por esa razón no fueron sometidas a los mecanismos de aseguramiento de la calidad.