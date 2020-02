Ocho partidos en Premier

La jornada se abre a las 9.30, con el partido entre Leicester vs. Chelsea, luego seis partidos irán desde las 12.00; destacándose: Liverpool vs. Southampton, Newcastle vs. Norwich y West Ham vs. Brighton; para cerrar el sábado a las 14.30 con Manchester United vs. Wolverhampton.

Mañana la fecha se cierra con dos partidos, para dejar el broche final al partidazo entre Tottenham vs. Manchester City a las 13.30.

Liverpool es líder cómodo con 70 puntos, detrás el City con 51 y Leicester con 48.