Obras: Precisan se aprueben préstamos por USD 330 millones

El viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Carlino Velázquez, indicó que tras la aprobación del crédito programático de USD 100 millones que solicitará la cartera de Estado al Congreso, según lo anunció el propio ministro Arnoldo Wiens, faltará el visto bueno del Parlamento a USD 230 millones más.

Velázquez explicó que existe “una inconsistencia intertemporal en la ley financiera” que afecta al MOPC, generando atrasos en los pagos de las obras en ejecución, ya que la ley de presupuesto autoriza gastos plurianuales, pero no financiamientos plurianuales. “Entonces, por ejemplo, salió hace tres años una ley que te permitía hacer el puente Chaco'i, el puente no se terminará en un año, se hará durante un año, el siguiente y el siguiente, y el financiamiento es aprobado solamente por un año (...). Hay una inconsistencia, no digo que sea ilegal, es inconsistente con la realidad”, relató.