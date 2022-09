Obispo critica a políticos que se olvidan de dirigir el país

Agregó que “no somos dueños de nuestros bienes, solo somos administradores, “para eso el Señor nos dio los talentos, para ayudarle al otro. No para usarlo de forma egoísta y dejar de ayudar al prójimo”.

Valenzuela comparó a muchas personas con Lázaro, quien vivió una vida de abundancias, de banquete en banquete, para luego indicar que no fue su riqueza ni su pobreza posterior la que lo llevó al cielo. “La pobreza no condujo al Lázaro al cielo, sino su humildad lo llevó al cielo”. Y las riquezas no impidieron al rico acceder al descanso eterno, sino su egoísmo y su infidelidad. Eso fue su pecado, su egoísmo, su infidelidad”. (DB)