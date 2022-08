Nula presencia y prevención policiales son causa de justicia por mano propia

Mencionó que como hay una abundancia de criminalidad, eso le supera a la Policía que es carente de personal. “Como ejemplo una llamada al 911, toma mucho tiempo en responder y la población como no encuentra respaldo toma justicia por mano propia”, refirió el profesional.

Al respecto puntualizó que la gente reacciona de manera desmedida por indignación o cansancio, al presenciar la inseguridad dominante en el barrio. La situación empeora porque dentro del barrio también hay personas agresivas que pueden excederse totalmente en lo que es necesario.

“El ejemplo ocurrido hace poco es típico, ya tenían inmovilizado al hombre y empiezan a pegarle, eso ya no tiene ningún sentido”, dijo.

Aseguró que en ese momento la persona no piensa que hace justicia por mano propia, siendo una actitud que no debe realizar, pero lo hace porque no encuentra apoyo en las autoridades.

“Todo esto generalmente sucede más en países latinoamericanos donde los niveles de inseguridad son muy altos, donde la autoridad policial no tiene presencia en los barrios, muchas veces por ineficiencia o por corrupción”, detalló.

Manifestó además que la gente ya no quiere esperar o confiar, por ejemplo hay lugares donde la Policía no entra, ellos mismos dicen: “No, ahí no podemos entrar”, entonces la persona no tiene opción.

“Lastimosamente eso le puede llevar a un procesamiento, porque en su momento frente al fiscal, va a tener alguna consideración y el Tribunal también, pero no le podrá perdonar un homicidio o una lesión grave”, puntualizó.

Casañas Levi mencionó por último que se está retrocediendo en la historia de la civilización, se vuelve a la ley de Talión, del ojo por ojo.



LA delgada línea entre “legítima defensa y justicia por mano propia”