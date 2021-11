Nuevos poemarios y exposición de arte

Estos creadores de reconocida trayectoria en las artes visuales ofrecerán por primera vez al público lector el fruto de largos y silenciosos años de búsquedas literarias, bajo el sello editorial Tren Rojo Libros En la oportunidad, se referirá a los poemarios, la poetisa y Premio Nacional de Literatura, Susi Delgado.

Eligio Torres es arquitecto, pintor, dibujante, diseñador gráfico y ajedrólogo. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Asunción y Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNA. Desde 1978 expone en muestras colectivas e individuales.

Por su parte, Abel Gilbosco es arquitecto, pintor y dibujante uruguayo radicado en Paraguay desde 1969. Realizó estudios de grabado, óleo y acuarela en los talleres de Olga Blinder y Livio Abramo.

Muestra. Simultáneo al lanzamiento de los poemarios, Gilbosco también expondrá en el referido local sus más recientes obras visuales. El crítico de arte Miguel Ángel Fernández comenta sobre la nueva propuesta del artista que en ella: “Confluyen diversas líneas y temáticas donde no faltan experiencias de lenguaje que se remitan a proyectos no figurativos y contenidos complejos no fácilmente decodificables y emparentadas al Pop Art, la referencia kitch reelaborada y un registro simbólico de diverso alcance significativo”.