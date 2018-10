Nuevo movimiento del PLRA se creó con ex aliados de Amarilla

Florentín afirma que la conformación del equipo se nutrió con gran parte del entonces equipo del senador investigado Dionisio Amarilla. El equipo que ahora lidera Florentín se creó con varias intenciones, pero principalmente porque fue urgente la separación por la resistencia a conformar las filas del llanismo, sector donde milita Amarilla tras llegar al Senado.

“En realidad, la diferencia que se creó es en el sentido que nosotros nos mantenemos en la línea institucional partidaria y somos reacios a sumarnos al equipo liderado por Blas Llano, porque en línea de pensamiento, de posición y de conducta política tenemos diferencias que son imposibles de superar”, dijo.

Tras la separación de la mayoría de los diputados del sector liderado en las internas por Dionisio Amarilla, este quedó huérfano de aliados a nivel de los departamentos. Sus diferencias a nivel interno se ahondaron porque se unió a quienes apoyaron la enmienda violando la Constitución.

Esta decisión de tomar distancia de Amarilla y que le causó un duro golpe al polémico legislador, Florentín la explica en una expresión: “Nos diferenciamos a nivel de conducta del llanismo”.

Florentín fue claro al decir que Amarilla no echó a nadie del equipo que comandaba en la interna, sino que en realidad fueron sus aliados los que se le abrieron. “Nosotros salimos todos en conjunto”, indicó.

En su desesperación, Amarilla, atendiendo que ya no sabe cómo explicar que la Contraloría lo está protegiendo para no entregar su declaración jurada a la Fiscalía, había desviado la atención respondiendo a consultas periodísticas que echó a su ex aliado Édgar Acosta de su equipo y por eso ahora la prensa lo presionaba.

FINES. Florentín dijo que su equipo persigue el respeto a la institucionalidad partidaria, de mantener una línea de oposición que es el respeto a la Constitución y las leyes y actuar de manera transparente ante la ciudadanía”.

Conforman el equipo a nivel del Parlamento, además de Florentín, los diputados Jorge Ávalos Mariño, Édgar Acosta, Teófilo Espínola, Eusebio Alvarenga y Robert Acevedo.

Se suman también al equipo el actual gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, y el ex diputado, Olimpio Rojas, entre otros.