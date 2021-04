“Nueva cuarentena sería una catástrofe para la economía”

El sector comercial no está conforme con los resultados de las recientes restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para contener el disparo de casos de Covid-19 y manifiesta que nuevas medidas similares traerían consecuencias dramáticas para la economía en general.

“Una nueva cuarentena sería catastrófica para la economía”, advirtió el empresario Jorge Mendelzon, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP) al referirse a la cada vez más creciente posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública instaure nuevas restricciones y cierres de negocios formales para tratar de contener la alarmante estadística de defunciones por Covid-19.

Mendelzon indicó que los centros comerciales están sufriendo hace más de un año la alicaída economía que trajo consigo esta pandemia y que comenzó con la larga cuarentena impuesta en marzo del año pasado. Ante esto, están impulsando promociones, como el Shopping Off, que plantea liquidaciones de stock con el 50%, 60% y 70% de descuentos, a partir de hoy y hasta el domingo 18 de abril, en todos los centros comerciales que conforman la CCCP. “Necesitamos más que nunca trabajar y reactivar la alicaída economía del país, por eso decimos un ¡NO! rotundo al Operativo Serrucho. Debemos defender el trabajo formal y a las empresas que hicieron un esfuerzo enorme por sobrellevar la tremenda situación económica, producto de esta pandemia”, remarcó el empresario.

PAÍS EN QUIEBRA. Mendelzon sostuvo que el país no está preparado para soportar una nueva cuarentena y que el sector comercial no acataría, porque con las restricciones de Semana Santa se dieron cuenta de que no sirvieron de nada. “Nos cierran a los negocios formales que cumplimos con todas las medidas sanitarias, con los protocolos de seguridad y, sin embargo, los informales siguen como si nada, sin control alguno”, expresó con un enojo evidente por el fracaso de las restricciones impuestas en los días santos.

Señaló que ellos no pueden presentar una alternativa al Operativo Serrucho, porque no forman parte del Gobierno, por lo que aseveró que son las autoridades las que tendrían que barajar posibles opciones para no tener que llegar a cerrar todo nuevamente.