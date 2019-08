Nueva ampliación de denuncia

Esta vez, el letrado solicitó que se incluyan los delitos de tráfico de influencia y estafa además de solicitar investigar supuesto nexo en el caso de autoridades brasileñas y representantes de la Empresa Leros.

El abogado señala como responsables al ex canciller Luis Castiglioni, al ex embajador Hugo Saguier, al ex titular de la ANDE Alcides Jiménez y al ex titular de Itaipú José Alberto Alderete.

El 1 de agosto incluyeron al vicepresidente Hugo Velázquez y al ministro de Hacienda Benigno López.

Ávalos expresó que el grupo de ciudadanos por ahora, excluye de los sospechados al presidente de la República.

Afirmó que confía en el Ministerio Público pero cuestionó que todavía no se hayan dado imputaciones, como el caso de Joselo Rodríguez.