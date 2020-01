Noel Gallagher puso fecha para el regreso de Oasis

"Tengo la intención de retirarme como solista después de mi tercer disco. Recibí una llamada de mi hermano, rogándome que reunamos Oasis en 2022. Si creen en la vida después del amor, ya saben", publicó Liam en la mencionada red social.

Embed I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2020

Los hermanos Gallagher mantienen una rivalidad de hace varios años, con denuncias mediáticas de por medio. Incluso, el guitarrista –Noel– manifestó hace un tiempo que su hermano llegó a amenazar a su esposa e hijos.

Tras la ruptura de Oasis y la salida de Noel, la banda pasó a llamarse Beady Eye, la cual se desintegró en 2014. En la actualidad, ambos artistas se presentan como solistas.

Le puede interesar: Músico paraguayo interpreta Wonderwall de Oasis en guaraní

Oasis fue una banda de rock alternativo creada en 1991 en la ciudad de Manchester, Inglaterra. La primera formación estaba compuesta por Liam (voz líder), Paul Arthurs (guitarra), Paul McGuigan (bajo) y Tony McCarroll (batería).

Los mismos realizaban los primeros ensayos bajo el nombre de The Rain. La agrupación daría un gran giro cuando Noel se sumó al proyecto, con la condición de tomar el control creativo del conjunto musical.

Con Noel a la cabeza, el grupo tuvo su debut discográfico con Definitely Maybe (1994). El segundo material (What's the Story) Morning Glory? (1995) exhibió al mundo todo el potencial de Oasis, con éxitos como Wonderwall o Don't Look Back In Anger.

Oasis - Wonderwall (Official Video) Video: Oasis.

El tercer álbum, Be Here Now (1997), se convirtió durante la primera semana en el más vendido en la historia en Reino Unido. Cuenta con éxitos como Stand By Me y Don't Go Away, canciones que fueron de las más coreadas en los recitales de la banda.

Más adelante, lanzaron otros trabajos como Standing on the Shoulder of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don't Believe the Truth (2005) y Dig Out Your Soul (2008).

El 28 de agosto de 2009, minutos antes de una presentación, Noel anunció su alejamiento de la banda tras una fuerte discusión con su hermano en camarines. Desde ese entonces, los hermanos Gallagher no volvieron a reunirse.