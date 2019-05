Músico paraguayo interpreta Wonderwall de Oasis en guaraní

Néstor Amarilla Ojeda hizo Wonderwall, uno de los grandes temas de Oasis, en guaraní , y se volvió viral. En declaraciones a Última Hora manifestó que es el tercer cover en este idioma, siendo el primero Barro tal vez, de Luis Alberto Spinetta, y No woman no cry, de Bob Marley.

Explicó que primero hizo la versión del fallecido compositor argentino porque es un fanático de su obra. “Me gusta su poesía y me encantaba la idea de poder decir todo lo que dice esa canción en guaraní”, sostuvo.

Se refiere a Spinetta, quien la compuso a los 13 años, pero que recién la incluyó en el disco Kamikaze, publicado en 1982.

Nestor Amarilla Wonderwall.mp4 Néstor Amarilla Ojeda admitió que Barro tal vez y No woman no cry no alcanzaron la magnitud de Wonderwall. Video: Gentileza.

Luego de hacer Barro tal vez, un amigo suyo le pidió No woman no cry, de Marley, a lo que él se prendió. Esa versión también se hizo viral y finalmente alguien abogó por la canción de la ex banda de los hermanos Gallagher.

Admitió que los primeros dos covers no tuvieron tanta repercusión como este último y adelantó que entrará a un estudio para plasmarlas en buena calidad y subirlas a distintas plataformas digitales.

Amarilla, nacido en 1986, indicó que él mismo se encarga de la traducción, ya que tiene “bastante entrenado el guaraní” porque también es guionista. Explicó que no se pueden traducir literalmente las canciones, por lo que él analiza un par de veces el texto para “extraer la esencia de lo que se quiere decir”.

Nestor Amarilla Barro tal vez.mp4 Néstor Amarilla Ojeda se declaró fanático de Luis Alberto Spinetta. Video: Gentileza.

En función a eso trata de expresar lo mismo, pero en guaraní, intentando a la vez hacer coincidir con la métrica de la canción. “Literalidad concreta no se va a encontrar en la canción, a excepción de algunos pasajes, pero sí el sentido de lo que quiere decir en cada verso y cada estrofa”, agregó.

Oriundo de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, Néstor no solo tiene estos covers sino también composiciones propias. Señaló que son alrededor de 70 temas de distintos estilos, entre el rock, reggae, indie, guaranias y polkas.

Nestor Amarilla No woman no cry.mp4 Luego de mostrar Barro tal vez, un amigo le pidió No woman no cry, de Bob Marley. Video: Gentileza.

Sin embargo, no tiene un proyecto concreto para entrar al estudio y grabarlas, ya que no le dedica mucho tiempo a la música. Igualmente, suele presentarse en centros culturales y toca con amigos en las peñas.

Como guionista, llegó a trabajar en La Redención y en Latas Vacías, producciones paraguayas para las cuales además compuso un tema por largometraje.