No obstante, advirtió que se realizarán estrictos controles para garantizar que se cumplan con los protocolos sanitarios al regresar al país.

“Cerrar no, pero sí intensificar los controles. No solamente con Brasil, también tenemos vía aérea, pero donde los controles son más fáciles porque no dejan embarcar si es que los pasajeros no presentan tests negativos”, expresó la directora en contacto con Monumental 1080 AM.

Arriola informó que la decisión de no cerrar la frontera se da ya que las estadísticas demuestran que una minoría ingresa con casos de Covid al país.

“Del total de la gente que viaja, solo 1,4% de viajeros presentan casos positivos y eso significa que es un porcentaje bastante bajo”, argumentó Arriola.

Asimismo, aclaró que la medida se considera ya que muchos ciudadanos realizaron reservas turísticas para salir de vacaciones en Semana Santa y no se podrá restringir la situación.

“Las personas van a poder viajar y van a tener el control estricto, controlando uno a uno y van a tener que esperar para poder ingresar porque haremos un control cerrado desde este viernes”, mencionó.

En cuanto a la frontera con Argentina, la directora adelantó que el país vecino emitió un decreto que prohíbe el ingreso para el turismo hasta el 9 de abril, por lo que la situación no afectaría hasta las próximas semanas.