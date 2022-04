Sobre el ritmo del partido, lamentó que con la intensidad del primer tiempo no pudo marcar el gol y que luego se generaron espacios donde el rival se vio mejor. “De vuelta nos apuramos, nos metimos en el ida y vuelta del rival y eso no conviene. Para buscar la clasificación afuera, el miércoles hay que ganar (a Peñarol). No podemos renunciar a nada, estamos a dos puntos del segundo; en la Copa hay que lucharla, esto no fue casualidad de estar acá, fue mérito de trabajo y entrega”. Consultado puntualmente por el nivel de Alejandro Silva, el Emperador dijo: “Apostamos a su jerarquía, tenemos esa confianza que en cualquier momento nos puede cambiar un partido”. Es el justificativo a la titularidad del charrúa.

Dura crítica. Julio César Falcioni, DT de Colón, fue contundente en sus palabras contra el arbitraje de la terna venezolana y levantando un manto de duda hacia su actuación: “Situaciones penosas del pasado con jugadas tan claras que perjudican a un equipo como Colón que trabaja con esfuerzo y errores muy groseros”, dijo el DT. Luego amplió: “Hasta hicimos los goles para ganarlo, pero como la bandera se levanta y no hay un VAR para clarificarlo, se complica. Errores muy groseros a mi entender, y muy notorios para todos los que estuvieron en el estadio”.



El técnico de Olimpia, Julio Cáceres, vio falencias en la definición ante Colón.



58%

de posesión del balón tuvo Olimpia en el partido, pero las situaciones más claras de gol fueron para Colón.



21

remates tuvo el Decano, pero de estos solo 6 fueron al arco. Mientras que el rival sumó 12 y 6 al arco.