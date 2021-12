No hubo daño en las irregularidades detectadas por la CGR, según Prieto

Cuestionó el resultado al que arribó la Contraloría General de la República (CGR) y aseguró que sí es cierto que se mencionan irregularidades, pero no daños a las arcas municipales. Dijo que acusa recibo de las recomendaciones y adelantó que recibió varios otros pedidos de informes. “Ellos hablan de irregularidades, pero al final no dicen en qué. En este momento hay otros cinco pedidos de informes a la Municipalidad de Ciudad del Este. El día de mañana voy a habilitar una oficina para la Contraloría, para que vengan permanentemente para auditarnos, para que sepan incluso a qué hora voy al baño”, refirió en tono sarcástico. Prieto entiende que la cuestión es más política que administrativa y que se busca utilizar a las instituciones del Estado como una especie de garrote para opacarlo con miras a las elecciones del 2023, donde su sector presentará candidatura a la Gobernación del Alto Paraná, entre otros cargos electivos.

CÁRCEL. Insistió que si realmente había daño patrimonial, ya hubiera estado en la cárcel y no administrando la ciudad. “No le tenemos miedo. Sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Si encontraban un solo daño patrimonial, yo ya iba a estar en la cárcel. Están buscando. Recibieron orden del patrón como para venir a llevarme preso y no consiguieron. Significa que estamos haciendo bien las cosas. De verdad, si había daño patrimonial, yo ya hubiera estado en la cárcel. Si hay algo lleven a la Fiscalía que revisen”. Con relación a la clínica móvil, reconoció que no tiene el control total de todo. “Lo único que puedo decir es que queremos hacer bien las cosas. Se compró la clínica móvil, sí, está funcionando, tienen que ir a ver. Son G. 299 millones. Un vehículo cero kilómetros va a costar G. 1.000 millones. Incluso vi publicaciones que dicen G. 500 millones, mienten”, señaló.

HALLAZGOS. A través de la auditoría realizada en el marco de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI), la CGR asegura que encontró irregularidades en todo el proceso de contratación, por la vía de la excepción número 03/20, para la “adquisición de cestas básicas a ser distribuidas a familias de escasos recursos por epidemia Covid-19”. En este proceso, donde se compraron 25.000 kilos de alimentos, la Comuna adjudicó a la firma Tía Chela SRL por un monto de G. 2.940.650.000.

Como conclusión, la CGR asegura que la Comuna no ha efectuado una adecuada justificación de la urgencia impostergable del proceso de contratación de las cestas básicas para familias de escasos recursos por la epidemia del Covid-19. También se verificó la contratación vía excepción número 03/21 “Servicio de Provisión de Almuerzo Escolar en la Modalidad de Alimentos Ofrecidos por el Servicio de Plato Servido”, señala que la Municipalidad de Ciudad del Este incumplió la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones.