No hay excusas para proteger de forma cómplice al diputado Rivas

El diputado colorado por Paraguarí, Tomás Éver Rivas, del sector cartista, no solamente ha calcado el mismo proceder delictivo de su correligionario y ex colega, el ex diputado José María Ibáñez, al haber contratado a tres personas para emplearlas en su servicio doméstico, a quienes hizo figurar como funcionarios del Congreso y les hizo pagar sus salarios con dinero público, sino que recurrió a similares artimañas, principalmente chicanas jurídicas, para evitar ser desaforado y tener que rendir cuentas ante la Justicia.