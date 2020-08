“No fue penal ni expulsión”

Hoy, será clave la reunión que mantendrá Horacio Elizondo, Director de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), desde las 12:30 en sede de la APF, con el Consejo de la División de Honor, sobre las últimas actuaciones de sus dirigidos. Además se programarán las próximas tres fechas del Torneo Apertura 2020 y la decisión del formato de Clausura 2020.

Amplio debate, no solo en la directiva de los clubes sino también en las redes sociales, tuvieron las últimas jornadas disputadas en la fecha 11 y las de regularización, siendo el VAR también fue el foco de polémica.

Puntualmente, el hecho más reciente fue el penal sancionado por el árbitro David Ojeda en el partido Guaraní vs. River Plate, uno de los errores más resaltantes del arbitraje en el reinicio del fútbol. Situación que concentró la opinión general y la del Director de la Comisión de Árbitros, Horacio Elizondo, no pudo faltar. El ex árbitro argentino admitió que Ojeda estuvo equivocado en su decisión, así también realizó una autocrítica de las actuaciones arbitrales más recientes.

“Para mí, David Ojeda es un proyecto muy interesante, tuvo un resbalón muy grave con la decisión que tomó (el penal y expulsión). Ahora viene una etapa de reflexión a lo acontecido”, explicó Elizondo. “Estamos cometiendo errores, también tenemos grandes aciertos, pero aceptando los errores uno va mejorando”.

En cuanto al futuro de Ojeda señaló: “Ojeda ya no aparece en las designaciones de los jueces para la primera fecha de la segunda rueda”.

Como antecedente se puede mencionar: Arnaldo Samaniego y Mario Díaz de Vivar, juez principal y VAR, respectivamente, también habían sido desprogramados, por un penal que no fue tal, coincidentemente ante River, que favoreció a Libertad en esa ocasión.

Clausura 2020. La Divisional analizará tres alternativas de lo que será el formato más corto para el torneo Clausura 2020. 1ª propuesta (todos contra todos, en 11 fechas, campeón el de mayor puntaje); la 2ª Play off. (todos contra todos, clasifican 8, conformando llaves hasta llegar a la final); la 3ª Play off (todos contra todos, clasifican 4, juegan semifinal y final).