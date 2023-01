“No creo que haga falta participar”

El diputado y candidato a senador Hugo Ramírez dijo que tras la victoria de Santiago Peña y Horacio Cartes en las internas, se “ve una desesperación por mostrar que Horacio Cartes tiene el control de todo y eso no va a pasar”. Indicó que no cree que haga falta participar directamente de las actividades con Santiago Peña. “¿Para qué queremos una foto si cuando llegue algún proyecto que sea en beneficio solo del grupo económico al que representa, vamos a rechazar?”, se preguntó, refiriéndose a los proyectos que presenten en el Congreso.

Advirtió que Cartes no tendrá poder de decisión sobre el oficialismo. “Si nos quieren poner los hilos de títere, se van a terminar enredando ellos solos”, expresó. “El partido va unido en la disidencia, como en el fútbol, no todos los jugadores se llevan bien, pero cuando la premisa es meter un gol, nos ponemos todos de acuerdo, y lo que esperamos es que la ciudadanía no se quede en la gradería aplaudiendo o abucheando, queremos que la gente entre a la cancha con nosotros y tener de árbitro a todas las instituciones de control”, continuó diciendo.