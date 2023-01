Niño espera cirugía de mano, tras robo

El especialista es jefe de cirugía de manos del Hospital de Trauma y todo un equipo de profesionales médicos se ofreció a ayudarlo en la operación, prevista para las primeras horas de la jornada.

La intervención se realizaría en el Sanatorio Santa Bárbara, donde se ofrecieron para recibir al niño, donde podrá internarse con todos los gastos cubiertos.

Agradecimiento. ”Me pasó esto (el robo del dinero) el día lunes y ya estoy a punto de someterle a la cirugía a mi hijo, gracias a los doctores que me dan una mano. Como padre no tengo palabras para agradecerles a los señores que me están ayudando, es algo muy grande para mí”, había declarado el padre ante las cámaras de Telefuturo.

Marcelito, el pequeño de 10 años está en buenas condiciones para la cirugía, según los estudios que le realizaron este fin de semana.

Las hijas del doctor Marín, quien forman parte de su equipo, también colaboran para la intervención. Además, el anestesiólogo se comprometió a cubrir todo lo que tiene que ver con anestesias.

La fisioterapia posterior a la operación también será cubierta por un especialista, comentó Marín.