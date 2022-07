Ningún sector colorado accionará ante la Corte contra Concertación

La decisión la tomó ayer el comando conformado por los candidatos, apoderados y el ex presidente Horacio Cartes. Si se decidía apelar la resolución, Honor Colorado no iba a contar con el acompañamiento del oficialismo, que decidió acatar lo resuelto por el TSJE.

En un comunicado, el movimiento señala su disidencia a lo resuelto por el TSJE, pero respetando las decisiones del mismo “recomienda a las autoridades partidarias no apelar la resolución del máximo tribunal electoral ante la Corte Suprema de Justicia”.

De esta manera, el Partido Colorado pone punto final a la posibilidad de accionar, luego de que el sábado varios de sus miembros, como el vicepresidente de la ANR, Darío Filártiga, hayan dicho que “se requiere de un pronunciamiento de la máxima instancia judicial de manera que se puedan establecer claramente las reglas de juego”.

En el comunicado, Honor Colorado deja en claro también que rechaza en “forma vehemente la utilización del Registro Cívico como padrón para las elecciones internas de la Concertación”.

Aseguran que esta situación permitirá que personas afiliadas al Partido Colorado, como así también personas inhábiles constitucionalmente para votar en internas, tales como militares y policías en servicio activo, magistrados y fiscales, entre otros, participen de las elecciones dentro de la Concertación.

“Repudiamos el error del TSJE, pero hemos decidido dejar ahí la cuestión. Entendemos que la Concertación está copiando la intención del movimiento oficialista, jugar de víctimas”, dijo ayer, tras la reunión, el senador Juan Carlos Galaverna a la radio Monumental AM.

Asimismo, varios referentes de HC mencionaron que la decisión del TSJE deja abierta la posibilidad de utilizar el padrón nacional, pero no abordaron más esa posibilidad. “Podemos usar el padrón ampliado y vamos a ganar por una diferencia más grande de la que pensamos el próximo 30 de abril en las generales”, dijo Pedro Alliana, precandidato a vicepresidente.

Alliana agregó que, de esa forma, incluso se puede beneficiar su movimiento, porque cree que los liberales que rechazan a Efraín Alegre podrían ir a votar en las internas de la ANR.

El oficialismo no está de acuerdo con esa idea y, al parecer, no se modificará el padrón.

Tanto el presidente Mario Abdo Benítez como el vicepresidente Hugo Velázquez indicaron nuevamente ayer que aceptan la decisión del TSJE

“El TSJE ya tomó una decisión y nosotros vamos acatar porque finalmente creemos que no afecta al Partido Colorado”, dijo Velázquez.

Agregó que más adelante se va a ver en qué va a consistir.

Señaló que no está de acuerdo en que se utilice el padrón nacional, ya que la Concertación debía haber hecho su propio padrón. “Ya no hay tiempo para que lo hagan y el objetivo de la democracia es que la mayoría participe, no consideramos que sea un agravio”, aseveró.

Indicó que el Partido Colorado tiene que cuidar sus internas, y que “el Partido Liberal está dejando sus internas y se está diluyendo con otras fuerzas”.

Sostuvo que el oficialismo nunca estuvo de acuerdo con impugnar a la Concertación y Alliana negó diciendo que todo fue coordinado con él.



Repudiamos el error del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero hemos decidido dejar ahí la cuestión.

Juan Carlos Galaverna,

senador de HC.