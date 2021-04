"A mí me dijo 'no la quiero, la odio, no la soporto', nunca le quiso", expresó la mujer, en conversación con los medios de comunicación.

Recordó que después de las vacaciones de invierno del 2019 empezó a trabajar para la familia en la enseñanza de la menor. Posteriormente, la madre de la niña le pidió que vuelva a enseñarle porque "nadie le tiene paciencia" y "nadie le entiende". Ante esto, ella accedió volver.

La madre le comentó que vivía sola con sus hijas y le dijo que podría cuidar a la niña mientras ella se iba a trabajar, por lo que la niñera se fue a vivir con ellas de lunes a viernes. Inclusive llevaba a la niña a su casa los sábados.

Pasó el tiempo y la madre de la niña le contó que había iniciado una relación con un hombre, ese mismo año.

"Ya me empezó a contar cosas de él, que no le quería a la niña, a él le molestaba dice, 'sabes que me dijo un día, que ella es una maldición, qué habrás hecho en tu otra vida para merecer esto, porque es una maldición'", expresó.

La niñera aseguró que cuando la niña se quedaba con ella en su casa y luego iba a buscarle su madre, ella lloraba y pedía a gritos que no la deje ir con ella.

"La última vez que ellos llegan, la niña se agarra de mi pierna y llorando me decía 'no me dejes nunca'; no sé qué cara tiene ese señor (padrastro de la menor) para decir que le quería", agregó.

La mujer relató que ese día el padrastro de la niña le manifestó que la pequeña le robó su termo y la trató de "ladrona".

"Sabés lo que pasa, le dije, que vos no le querés a ella, y ahí me dijo 'no la quiero'", expresó.

Recordó que el 16 de abril pasado, un día después de la desaparición, la madre de la niña la llamó y le contó lo sucedido. Tras esto, inmediatamente la niñera le advirtió que el responsable debía ser su pareja. Luego preguntó a la madre si ya hicieron una denuncia formal y ella dijo que sí.

"Le dije que si él le está diciendo 'no la quiero, la odio, no la soporto', ¿por qué ella sale a favor de él?", agregó.

El día de la desaparición

Luego, comentó que tras enterarse de la desaparición fue con otra amiga hasta la comisaría de Emboscada a preguntar por el caso y el comisario le dijo que ahí no había ninguna denuncia.

Ante esta situación, afirmó que ya sospechó que la madre de la niña sabía algo, ya le mintió al haberle dicho que el caso ya había sido denunciado.

Cuando le consultó a la madre a qué hora desapareció su hija, ella afirmó que fue a las 9.00, justo en un momento en que ella se acostó por diez minutos y no la vio. También señaló que su otra hija no estaba en su casa.

Posteriormente, al ver al padrastro de la niña, el hombre dijo a la niñera que la desaparición se trataba de un secuestro, a lo que la niñera contestó que ella no creía eso, sino más bien se trataba de algo hecho por "alguien que no quería a la niña".

Afirmó que la madre de la niña dio una versión y luego cambió su declaración.

El padrastro y la madre imputados

Días después de lo sucedido, la madre y el padrastro de la niña quedaron detenidos y fueron imputados por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono. Las sospechas apuntan a ambos como principales involucrados.

Con el correr de las investigaciones, el Ministerio Público decidió ampliar la imputación contra el padrastro por el supuesto hecho de pornografía infantil.

Los nombres de la niña y de sus padres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.