Nicanor exigió a su par argentino saldar deuda por cesión de energía

“Exigimos el cobro como corresponde, para llevar adelante los proyectos ya en ejecución y también los que se iniciarán con este Gobierno”, destacó Duarte Frutos, al tiempo de expresar que se abordó la necesidad de que Yacyretá tenga una mirada social con desarrollo humano.

También se habló sobre el proceso licitatorio de Añá Cuá, y se acordó realizar una reunión de trabajo para el próximo viernes en Buenos Aires, con el fin de evaluar todos los antecedentes del proceso, según citó el director paraguayo en su cuenta.

Sobre Añá Cuá, mencionó que si hay normas que no fueron respetadas o procedimientos que no son claros, se informará y tomará las medidas pertinentes, por indicaciones del propio presidente Mario Abdo Benítez. “Es una obra necesaria para nuestro país, pero no de cualquier forma ni a cualquier costo”, especificó.

Duarte Frutos había manifestado anteriormente, durante la mañana, que hay una deuda atrasada por cesión de energía de USD 110 millones y que plantearán a las autoridades del Gobierno de Mauricio Macri que realicen la transferencia de una suma para sostener algunas acciones del nuevo Gobierno. Estas declaraciones de Duarte Frutos fueron vertidas en Palacio de Gobierno, luego de la reunión con el presidente Mario Abdo Benítez.

Acompañado de sus principales colaboradores en la EBY, Nicanor indicó que una vez que reciban la trasferencia de Argentina, ese dinero se utilizará para financiar obras que guardan relación con el desarrollo humano, el fortalecimiento en varios departamentos del país. También se usará para desarrollar acciones en el sistema educativo que necesita de tecnología, aulas. Realizarán convenios para recuperar los puestos de salud a través de varias gobernaciones; y acompañar la investigación científica.

auditorías. Duarte Frutos señaló que iniciaron una auditoría en el área de la comunicación, luego el sector financiero y las obras que están ejecutando. “Estamos estudiando y evaluando desembolsos hechos hasta ahora. El nivel de avance de los trabajos y la calidad de las obras”, indicó.

Señaló que mantuvo una reunión con el abogado laboralista Mario Paz Castaing para articular un nuevo reglamento interno laboral que establezca normas claras para los cargos de confianza, para definir las indemnizaciones, los nombramientos y toda la relación laboral.

“Ha habido mucho despilfarro en todo lo que representan los despidos y queremos mejorar el ejercicio financiero de Yacyretá para destinar mas recursos al desarrollo”, expresó. Varios consejeros y cargos de confianza nombrados en el gobierno de Horacio Cartes fueron desvinculados de la EBY.