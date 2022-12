La quinta temporada de The Crown (Netflix), la exitosa miniserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix) y la segunda entrega de The White Lotus (HBO Max) acumularon 4 candidaturas cada una, aunque la comedia Abbott Elementary (ABC) fue la producción más nominada, con 5 menciones.

En cuanto a película, The Banshees of Inisherin, del director angloirlandés Martin McDonagh, encabeza con ocho nominaciones la edición 2023 del evento.

Al filme protagonizado por Colin Farrell le sigue Everything Everywhere All at Once, de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con seis nominaciones, mientras que Babylon, de Damien Chazelle, y The Fabelmans, de Steven Spielberg, alcanzaron cinco candidaturas cada una.

El cómico Jerrod Carmichael presentará el encuentro, previsto para el próximo 10 de enero, en el hotel Hilton de Beverly Hills (California, EEUU), anunció también la entidad organizadora de estos premios cinematográficos.

Carmichael ha sido la elección porque para los organizadores tiene el perfil "idóneo" y porque "su talento" ha servido para entretener al público, pero también para "invitar a la reflexión, algo muy importante en los tiempos que corren".

El cómico ganó en setiembre pasado el Emmy a Mejor Guion de un Programa Especial de Comedia por Jerrod Carmichael: Rothaniel, un relato personal en el que reveló su homosexualidad y cómo vivió las reacciones cuando se lo contó a su familia y amigos.

Además, protagonizó de 2015 a 2017 tres temporadas de la reconocida comedia de situación The Carmichael Show en la propia NBC, y ha sido nominado a los Emmy por su intervención en el famoso programa Saturday Night Live como presentador invitado el pasado abril.

Después de no ser televisados este año por diversos escándalos de corrupción en el seno de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la cadena NBC volverá a emitir unos Globos de Oro que pretenden recuperar su lugar como el segundo premio más relevante en la industria del cine después de los Oscar.

La organización también se enfrenta al reto de recuperar el prestigio perdido tras una investigación del diario Los Angeles Times en la que se destapaban una serie de prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros.

La investigación revelaba que muchos miembros de la asociación ni siquiera trabajaban en medios de comunicación y denunciaba los regalos que los estudios daban a los asociados, por lo que cuestionaba la legitimidad de las votaciones de estos galardones.

El rechazo de la industria hizo que la ceremonia del año pasado fuese un evento totalmente deslucido, no televisado y con una escasa repercusión mediática.

El próximo lunes 12 de diciembre, los actores George Lopez y Mayan Lopez (Lopez vs. Lopez) revelarán las nominaciones a estos galardones.

En ocasiones anteriores los Globos de Oro han sido presentados por rostros muy conocidos como Ricky Gervais, Tina Fey y Amy Poehler, Seth Meyers o Jimmy Fallon.