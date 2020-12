Nenecho se acerca a HC y apunta a ser el candidato

El mediador entre Cartes y Marito, José Alberto Alderete, indicó que se está dialogando con los posibles candidatos. Citó a Rodríguez, también al senador Martín Arévalo.

“El sistema de Concordia es dialogar con todos los candidatos y posteriormente vamos a ver lo que la dirigencia pueda decidir”, manifestó y aseguró que no falta mucho para definir una candidatura en Asunción.

El apoderado de Honor Colorado, Eduardo González, dijo que la reunión se dio el 22 de diciembre y se trata de un acercamiento. “Aparenta que podría ser un potencial candidato de consenso y sin duda alguna es el que está mejor posicionado”, opinó.

El secretario privado del mandatario, Mauricio Espínola, refirió que hay otros candidatos también con quienes conversar y no puntualizó si Nenecho tendrá o no el respaldo de Añetete para ser el candidato de Concordia Colorada. ”Ojalá pueda darse la unidad y el consenso en capital pero es bueno conversar con todos los candidatos siempre”, manifestó el secretario privado. Al ser consultado sobre la reunión entre el presidente y el intendente, respondió que se mantiene un contacto institucional y no se habla de política.

Cabe recordar que Rodríguez fue expulsado del movimiento Honor Colorado, ya que accedió al cargo de intendente tras la renuncia de Mario Ferreiro, con el respaldo de la oposición, ganándose el mote de traidor por no haber respetado un pacto al que se llegó para que Daniel Centurión sea el elegido.

Rodríguez tiene su propio movimiento, Orden Republicano, con el cual indicó que presentará su candidatura y Cartes se hallaba en la búsqueda de un candidato que lo enfrente, pero finalmente, recurre a Rodríguez.