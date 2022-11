“Necesitábamos reconstruir al Olimpia”

“Se notaba que este grupo estaba partido, y si está así es difícil pelear por algo, se querían ir todos. Ordenamos más de 6 millones (de dólares) en salarios, debía recuperar el grupo humano, era importante que los jugadores vuelvan a creer. El viernes antes del partido cobraron sus sueldos y premios, antes del partido ante Nacional; el dinero no es todo, pero creen en la palabra, en la institución”, contó Cardona como eje fundamental de recuperación del plantel.

Disparos directos. La situación económica es clave, con una deuda de USD 60.000.000. Cardona recibió un club en quiebra.

“Heredamos un Olimpia reventado, que nos hizo sufrir mucho. Cuentas canceladas, embargos, 16 demandas de FIFA; con eso fuimos luchando. Quien es el responsable de esta debacle financiera es Marco Trovato, es el responsable de esto; 19 millones de dólares en cheques adelantados (...) Pasa el tiempo, las cosas que se hacen mal debemos levantarlas y decirlas”, replicó Cardona.

Inclusive el mandamás de Olimpia adelantó que recibieron requerimientos de la Fiscalía por una demanda que socios del club le hicieron a Trovato. “Vos fundís una institución y luego te vas tranquilo a tu casa, no pasa nada, este es el país que tenemos. Pero no terminó eso, hay una denuncia de varios socios. Me vino el tema de la Fiscalía contra Trovato por vaciamiento del patrimonio del club; vamos a facilitar todos los papeles a través de la Fiscalía”, destacó Cardona.

Todo este complejo panorama institucional le dio un valor extra a la estrella 46 en la historia del Decano.



Miguel Cardona, presidente del club, destacó el esfuerzo del plantel.



Resaltó las dificultades económicas y remarcó que son culpa de Trovato.



Charla pendiente

Miguel Cardona aseguró que esta semana hablará con Julio César Cáceres para tratar su continuidad al frente del equipo como entrenador. Elvio Paolorosso, el preparador físico, comentó que la pretemporada está armada en caso de seguir. “Olimpia hizo todo bien, no solo en lo deportivo sino en lo institucional”, dijo el PF.



“El que quiere gloria debe quedarse en el Olimpia. Haremos todo el esfuerzo humano para que continúe el profe (Cáceres)”.



“Todavía no está salvado lo de FIFA. Se deben casos muy grandes, el de Polenta y Domingo, entre 5 y 6 millones de dólares”.