Nayib Bukele jura en El Salvador como nuevo presidente

Bukele juró el cargo ante el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien posteriormente le impuso la banda presidencial ante cientos de invitados especiales, incluidos siete mandatarios, y ciudadanos.

El ex alcalde de la capital se convirtió así en el presidente más joven de la etapa democrática salvadoreña con 37 años y en el sexto mandatario en tomar el Ejecutivo desde la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 12 años de guerra civil (1980–1992). “Nos toca ahora a todos tener un poco de valor, asumir nuestra responsabilidad y todos como hermanos sacar adelante a El Salvador, no vamos a salir adelante si no nos unimos, tenemos que unirnos y asumir cada uno nuestras responsabilidades”, dijo.

Tras tomar juramento a Bukele, Quijano hizo lo mismo con el nuevo vicepresidente, Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Con este acto, el país centroamericano completó su segunda transición política en la etapa democrática. La primera se dio en 2009 con la llegada al poder de Mauricio Funes, de la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tras 20 años de gobiernos de derecha. EFE