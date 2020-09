Nancy Fernández: “Fue un día muy lindo, se sintió maravilloso”

No es difícil imaginar que, antes del inicio del juego entre Guaireña y 12 de Octubre en Villarrica el pasado viernes, Nancy Fernández (34) vio pasar frente a sus ojos, en una ráfaga, los quince años de sacrificios, tropiezos y satisfacciones que vivió para estar ahí, finalmente, y protagonizar un hecho histórico: Ser la primera mujer en arbitrar un partido de la Primera División. Lo hizo como juez de línea.

“Los primeros minutos estaba un poco nerviosa”, cuenta Nancy en conversación con ÚH. “Pero rápidamente me tocó una situación y con esa que tuve que juzgar me fue bien. Estuve tranquila hasta el final”.

Consciente de que no estaba en el gramado del Parque del Guairá solo por ella, reflexiona: “La responsabilidad que tenía era muy grande, la de abrir justamente las puertas a las demás mujeres. Todas llevamos un proceso largo para llegar hasta acá. Fueron años de estudio. También hubo frustraciones, lesiones, momentos de nos pasar el test físico en lo técnico y en lo físico. Estar al nivel de los hombres llevó su tiempo, su proceso. Ahora hacemos el mismo test. Para dirigir en primera división todos tenemos que estar al mismo nivel”, informa.

Egresada de la promoción 2005 del Círculo Paraguayo de Árbitros de Fútbol (CPAF), Nancy tuvo que abandonar en un par de periodos la actividad, pues se convirtió en madre. Entre las cuatro mujeres del plantel de árbitros que fueron incorporadas hace dos años, es la única con hijos: Giovana (10) y Paula (4). “Ahora me dedico a ser madre a tiempo completo”, ríe ella, orgullosa de lo que ha logrado hasta ahora. “Soy mamá y también maestra por el protocolo (de aislamiento). Todo el tiempo estoy con ellas. Mi hija mayor me ayuda bastante con las prácticas, además. Cuando me toca entrenar en casa, ella trabaja conmigo”. cuenta.

El apoyo de sus colegas el viernes, tanto en cancha como en la sala del VAR, fue esencial para matar la ansiedad. “En los ensayos estaba impaciente porque llegara el momento, pero ellos me dieron tranquilidad. La confianza que depositaron en mi para que hagamos un buen trabajo fue fundamental”, dice.

Y se guarda para el final la frase que resume su gran e inolvidable jornada: “Fue un día muy lindo, se sintió maravilloso”.