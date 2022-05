En su cuenta de Twitter comentó el lunes que hace aproximadamente 10 años le tocó representar a una federación deportiva a la que le tramitó un amparo electoral ante el juzgado de la ahora ternada Myriam Cristaldo.

Ferreiro manifestó que la jueza cometió una arbitrariedad en ese entonces porque modificó un plazo procesal –establecido por Ley– mediante una providencia de mero trámite porque le pareció "muy largo". Esto después fue denunciado por el abogado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Desde entonces, le pareció que no posee los conocimientos básicos para el cargo. En este sentido, dijo que la magistrada no reúne las condiciones para integrar una de las ternas de candidatos a ministros del TSJE y acotó que no se trata de una causa política.

La jueza electoral, con 75,78 puntos, es parte de la segunda terna que integró el Consejo de la Magistratura (CM); junto al abogado Jorge Bogarín, quien hizo 75,62 puntos; y el juez electoral Gustavo López, de 74 puntos.

La primera terna integran el ex senador Emilio Camacho, con 84,39 puntos; el director en el TSJE César Emilio Rossel, con 79,14 puntos; y el juez de Caazapá Édgar Urbieta, con 79 puntos.

Posible vínculo con Cartes

En el hilo que publicó en Twitter, Guillermo Ferreiro también mencionó que la denuncia que realizó fue cajoneada por casi cinco años y que al final fue desestimada sin argumentos.

"Me dijeron que fue orden del presidente Horacio Cartes, lo que no me consta", afirmó en las redes sociales.

Ferreiro indicó a nuestro medio que en esa época una de las federaciones deportivas estaba apoyada por Ramón González Daher y que también se decía que Myriam Cristaldo era asesora del ex mandatario, quien también tiene participación en el ámbito deportivo, al ser presidente honorario del club Libertad.

Al titular del PRF no le sorprendería que el cartismo pretenda poner a una magistrada que no sea idónea y sea dócil al sector. En la oposición existe un consenso unánime en referencia a que se debe devolver las ternas conformadas el lunes por el Consejo de la Magistratura (CM).

Cuestionan el supuesto propósito del organismo extrapoder para que los próximos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral respondan al sector del ex presidente Horacio Cartes.