Músicos locales renuevan catálogo con interesantes propuestas

Inéditas canciones, álbumes y videoclips fueron presentados en los últimos días por artistas locales.

Como la joven cantante Luti, que lanzó hace unos días su último sencillo titulado Before we let die, que trata sobre una situación donde ya no queda nada por hacer, se acabaron las oportunidades y cada intento termina igual o peor que antes. Alude al estar al tanto de que ya no se pueden cambiar las cosas y hay que dejar ir, pero de igual manera, lo único que se necesita es que esa situación se extienda por un rato más. Con sonidos de indie pop alternativo, ya puede ser apreciado en las diferentes plataformas de streaming.