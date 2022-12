En las redes sociales comentó que se encontraba estacionado en la vía pública, en una zona oscura, cuando los uniformados se aproximaron a su vehículo. Dijo que le pidieron descender de su automóvil y él les contestó que no lo haría porque conocía sus derechos.

El bajista les aseguró a los policías que no estaba consumiendo nada, ya que también le preguntaron esto, y además les manifestó que no tenía sus documentos personales, por lo que pidió a un familiar que le acercara para el control pertinente.

Le puede interesar: Jazzcional: Nico Cañete interpretará a Ron Carter

Acto seguido, los agentes de la Comisaría 3ª habrían bajado al jazzista de su vehículo por la fuerza.

"Me bajaron, me esposaron, me empujaron contra el auto. Traté de cubrir mi cara, me trajeron al calabozo. Me dijeron que me hago del prepotente, que eso no tengo que hacer con los policías", expresó Cañete entre los videos que publicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Cañete (@nicolassbass)

En otro momento comentó que le pidieron una suma de dinero para ser liberado, que fue pagada a los policías. "Vine a buscar G. 5 millones para devolver porque tuvieron que pagar por mí para sacarme del calabozo", relató al inicio de su publicación.

Según el relato del músico, cuando estuvo en la sede policial fue agredido de nuevo, le obligaron a sacarse toda la ropa y, supuestamente, los agentes dieron la indicación a otros aprehendidos para que abusaran sexualmente de él, lo cual no ocurrió.

Lea también: Joven denuncia que sufrió agresión policial en el microcentro de Asunción

"Otra cosa que dijeron es que yo vendía drogas. No tenían pruebas. Inventaron que yo estaba quedando con alguien para vender drogas y no hay pruebas por supuesto. No me dieron el celular, no me dejaron llamar a nadie. Otra persona que vio lo ocurrido llamó por mí", vertió.

Al respecto, el comisario Jorge Palacios, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, desconoció el hecho y aseguró a radio Monumental 1080 AM que no tenía ningún informe que guardara relación con el nombre de Nicolás Cañete.

No obstante, afirmó que iniciaría una investigación sobre ese episodio y aseguró que ningún policía está habilitado a pedir dinero. "Tengo que ver (el caso) de este muchacho, no tengo ningún reporte", agregó.