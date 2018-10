Municipalidad está atrasada cinco meses en pago a bomberos de CDE

La Municipalidad local, que tiene un convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este (CbvCDE) hasta el 2019, para verificar todo lo referente a seguridad contra incendios en planos y planillas de proyectos de construcciones en la ciudad, suma 5 meses de atraso en el pago por ese servicio.

Esta situación se suma a la multiplicación de organizaciones similares, que sin ningún control piden contribución en la calle, restando ingresos al ente bomberil que cumplió este año 25 años de servicio a la comunidad. Ambos hechos hacen que hoy estén atravesando una crisis financiera, que no están pudiendo superar.

Ayer representantes del CbvCDE explicaron, durante una audiencia pública ante el pleno de la Junta Municipal, el momento que viven. Señalaron que la institución debe abonar mensualmente la suma de G. 42 millones. “Ahora pagaron dos meses, que son 84 millones. Pero igual van cinco meses de atrasos”, explicó el capitán mayor Wilber Espínola, Comandante del CbvCDE.

Refirió que se corre el riesgo de que paren, “porque la Municipalidad no desembolsa y el aporte de la ciudadanía no alcanza. Nosotros tenemos nuestros socios protectores que oscilan unos 3.000 aportantes, pero ahora tenemos el problema que otra gente va a cobrar, es decir no llega a nuestras arcas, entonces nos es imposible solventar el gasto operativo que tenemos”.

ORDENANZA. Igualmente, expresaron a los ediles la urgente necesidad de reglamentar, a través de una ordenanza, la habilitación de servicios de rescates voluntarios. “Hemos presentado un proyecto de ordenanza y está actualmente en estudio en la Junta Municipal para que se pueda crear un marco regulador para la habilitación de nuevos cuarteles. Nosotros como organización cumplimos 25 años en Ciudad del Este y nos vemos con riesgo de parar porque se van formando cuarteles en cualquier punto de la ciudad”.

Hoy hay cuarteles en los barrios Remansito, Ciudad Nueva y km 10. Dijo que esta masificación se da porque la recaudación es muy fácil. “La confianza que la ciudadanía tiene en nosotros es grande, entonces es fácil quitarle plata a nombre de los bomberos y se recauda mucho y eso nos afecta, porque se van a pedir plata a nombre nuestro y eso nos complica bastante. Sin embargo nosotros no. Salimos solamente una vez al año, en el mes de octubre”.

En la campaña realizada en este octubre indicó que no se recaudó lo esperado para reconstruir la base ubicada en el km 7, que demandará una inversión de G. 350 millones. “Nuestra meta fue 150 millones y recaudamos 80 y nos vemos bastante afectados. No sabemos cómo vamos a hacer para afrontar esto”.