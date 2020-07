Municipalidad de CDE alerta sobre casos de falsos policías de tránsito

La Dirección de Policía Municipal de Ciudad del Este detectó que algunas personas; que no tienen nada que ver con la institución municipal, se están haciendo pasar por agentes de tránsito en calles y avenidas, por lo que emitió un comunicado a la ciudadanía alertando sobre la situación.

“Informamos a la ciudadanía de la existencia de personas ajenas a nuestra institución vistiendo atuendos que emulan el uniforme de la Policía Municipal. Solicitamos máxima precaución en los procedimientos que puedan ser irregulares”, refiere el informe institucional.

En el comunicado se añade que “ante la duda, pida al agente que se identifique con el carnet de la institución municipal correspondiente, sobre todo si un agente de tránsito decide abordar estando solo o sola. Se iniciará el seguimiento y las denuncias que correspondan. Cualquier información sobre procedimientos y sobre los agentes de tránsito pueden ser consultados al (061) 511-017”.

Miguel Mastrazzi, subdirector de la Policía Municipal de Tránsito, explicó que un caso en particular se dio el fin de semana en la que una mujer fue descubierta utilizando el actual uniforme de la institución.

“Habíamos pensado que podía ser algún pariente de algún funcionario nuestro, pero no fue así. Era una mujer que estaba haciendo compras en el mercado. No estaba haciendo nuestro trabajo, pero sí estaba utilizando la remera institucional”.

PARECIDO. El director de la Policía Municipal refirió que la remera de color azul con la inscripción Policía Municipal CDE, es muy parecida a la que se utiliza de manera oficial por los nuevos agentes. Antes el uniforme era de color verde mate. “Ocurre que aquí están las empresas que realizan estos uniformes, les puedo asegurar que no salió de acá”.

Recordó que está prohibido el uso de informe de instituciones oficiales por personas no autorizadas, en este caso la Dirección de Policía Municipal.

“Está prohibido el uso y transitar por las calles con ese uniforme, si no es agente de tránsito, no podemos utilizar algo que no nos corresponde”.

Dijo que no se pudo determinar de la persona que apareció con el uniforme. “La mujer no se identificó. El agente conversó con ella y le advirtió que no debería utilizar el uniforme porque podría generar confusiones”.