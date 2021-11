Multas por no votar, entre los proyectos más importantes de la sesión de hoy

Entre los puntos más importantes, además del proyecto sobre declaraciones juradas, figuran dos propuestas relacionadas al incumplimiento de la obligación del voto.

El primero es el proyecto que tiene media sanción del Senado “que modifica y amplía el artículo 332 de la Ley N° 834/1996, Que establece el Código Electoral Paraguayo”.

El objetivo de este proyecto es sancionar a quienes no paguen la multa por incumplir el deber cívico de votar. Se establece un monto de alrededor de G. 44.000 de multa y, en caso de no pagar, el ciudadano no podrá realizar trámites en varias instituciones como el Departamento de Identificaciones, Tributación, entre otros.

El segundo, es el proyecto de ley “que modifica el artículo 6º de la Ley N° 635/1995, Que reglamenta la Justicia Electoral”.

La esencia de esta iniciativa es dejar por sentada como atribución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la posibilidad de aplicar multas por las violaciones de las disposiciones electorales ya vigentes en el Código Electoral desde el año 1995, como lo es no ejercer el deber del voto.

Otros proyectos a ser estudiados hoy, según el orden del día, son un aumento presupuestario para la Contraloría, una ley que establece que las ordenanzas municipales sean públicas y el proyecto que reglamenta el artículo 183 de la Constitución Nacional, que menciona que la presidencia del Congreso es del Senado y la vice, de Diputados.