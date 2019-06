Mujer buscada pide que retiren denuncia

La mujer se encuentra, de acuerdo a los datos, en Corrientes, Argentina, donde fue a visitar a su hijo de 4 años, que vive con su ex pareja, por su cumpleaños.

“Hablé con mi hija, me dijo que estaba bien y me reclamó que haya denunciado el hecho. Me pidió que retire la denuncia”, confirmó a ÚH Hugo Rojas, padre de la desaparecida.

Según la denuncia, que ya se encuentra inclusive ante la Interpol, la mujer viajó hace ocho días para ver a su hijo, quien vive con su padre de nombre Mario Garay, en la mencionada localidad argentina. Pero su familia ya no volvió a saber nada de ella, desde el pasado viernes.

“Ella llegó bien y le vio a su hijo, estaba feliz. Nos llamó por teléfono y nos contó”, indicó el padre, que se justifica por su decisión de recurrir a la Policía, porque estaba desesperado al no tener noticias, ya que la última comunicación que mantuvo con su familia fue el viernes de la semana pasada. Sin embargo, el hombre no tiene certeza de si María de Jesús está en Paraguay o sigue en el vecino país. De acuerdo a la versión que manejan los familiares, aparentemente, la joven y su ex pareja habrían mantenido una discusión. Rojas González también se comunicó con Garay y el hombre manifestó que le pidió a la joven que volviera a Paraguay y, desde entonces, no sabe dónde está la mujer.