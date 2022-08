La fiscala Yrides Ávila dispuso la realización de una autopsia al cuerpo de la mujer, con la finalidad de descartar un embarazo y posibles rastros de violencia previa. La representante del Ministerio Público confirmó que la mujer vivió en un entorno de violencia.

“Hay una lesión que, según la familia, fue producto de una herida infligida por su anterior pareja. De acuerdo con lo que recogimos, ella vivió en un ambiente de violencia. No podemos sustraernos de ninguna información y todos los datos debemos considerarlos”, explicó la fiscala en conversación con NPY.

Sobre el autor del supuesto feminicidio, la agente fiscal dijo que aún no se pueden determinar responsabilidades, ya que existen varios sospechosos.

“De acuerdo con lo recabado, existen denuncias de violencia que ella presentó anteriormente. Tenemos sospechosos, pero no podemos determinar con exactitud quién sería la persona. Una de sus ex parejas está condenada y presa. No descartamos que haya una autoría no material”, explicó.

La agente del Ministerio Público explicó que la mujer tenía al menos seis perfiles en las redes sociales, pero en todos ellos vincula a una sola persona como su pareja. No obstante, reiteró que nada puede ser descartado.

Contra los feminicidios

En uno de sus perfiles de Facebook, Ana Jara había realizado, un mes atrás, un pronunciamiento contra la ola de feminicidios que azotan al país y, además, confesó que ella fue víctima de hechos de violencia en anteriores relaciones.

La publicación con fecha 4 de julio del 2022 señala lo siguiente:

Sigo pensando en todos estos feminicidios que hay. Quiero saber qué piensan esos hombres al hacer eso, qué ganan matando, matándose a ellos mismos y perdiendo su libertad y su vida por no dejarle a su pareja que sea libre o que haga su vida.

A mí también me tocó vivir maltratos sicológicos, físicos, hasta casi me mató con intento de feminicidio. Me salvé gracias a Dios. Hay veces que estamos cegadas y no nos damos cuenta. Detrás de eso perdí mi familia, mi hija, y hoy me arrepiento de todo, de haberme cruzado con esa persona que destruyó mi vida.

No nos damos cuenta de la persona a la que tenemos al lado, pensamos que con un 'voy a cambiar' todo va a pasar, pero no. Mentira, es mentira que va a cambiar. Hoy te digo a vos, que si estás sufriendo de maltrato, aléjate de esa persona.

Hacé por vos, y por tu familia, por tus hijos, alejate y no seas una más de la lista. Me duele tanto al ver conocidas que mueren a causa de eso.

La mujer fue asesinada este martes en la ciudad de Ñemby. Acusó tres disparos, uno de ellos le impactó en la cabeza. La víctima iba a bordo de una motocicleta en compañía de un hombre, quien sería el autor del crimen.

Según los testigos, la pareja venía discutiendo. A raíz de la pelea ella descendió del biciclo y en un momento dado se escucharon tres disparos. Uno de ellos le impactó en la cabeza.

De acuerdo con los datos preliminares, el hombre se dio a la fuga en una motocicleta de color blanca. Agentes de la Comisaría 55 de la ciudad intervienen en el caso.