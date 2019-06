Mujer alberga en su casa a casi 30 perros abandonados

“Siempre adopto a perros abandonados, sobre todo ahora con la inundación. Rescato a los perros atrapados entre las terciadas o moribundos sobre techos de casas bajo agua, sin fuerza para nadar. Algunas veces hasta están atados. También encuentro a los que ya están muertos, entre camalotes, tras el intento por salvarse”, relata Magda mientras se desliza en el pequeño corral ubicado en el patio de su casa en Asunción.

Cada uno de los animales rescatados viene con una historia particular. Entre ellos se encuentra Poli, quien tiene deformada las dos piernas traseras por lo que se moviliza con dificultad. En su caso es clave conseguir alguien que lo adopte, para una mejor atención, refiere la mujer.

Magda invierte gran parte de su tiempo en los animales. Cuando no realiza el operativo rescate, lleva a sus huéspedes a la veterinaria o recoge los balanceados que recibe de fundaciones o de personas solidarias.

El espacio de albergue ya queda pequeño y requiere de una constante limpieza, expresa. “A muchos logro darles en adopción pero a otros, como los que tienen leishmaniasis, decido dejarlos conmigo”.

Los cerca de 30 perros no son los únicos residentes en la casa que habita Magda junto a su marido e hijos, en el fondo de la vivienda tiene disponible 13 piezas para alquilar pero no siempre logra una ocupación absoluta. “Muchos inquilinos se van porque no aguantan convivir con la cantidad de perros. Es una lucha porque el alquiler es mi sustento pero tampoco quiero dejar desamparados a estos animales que fueron abandonados”, comenta.

Los interesadas en colaborar con balanceado o algún otro insumo, pueden acercarse a su residencia ubicada sobre Dr. Alfonso Campos 597 casi Médicos del Chaco en Capital, o llamar al (0982) 648-548.