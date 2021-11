La Selección Paraguaya igualó ante Colombia sin goles en Barranquilla, punto que sirve de poco, ya que el equipo albirrojo queda relegado a la penúltima plaza, sin chances futbolísticas para intentar la hazaña en la recta final de las Eliminatorias.

Y como argumento repetido del ciclo anterior, un equipo sin vida, con poca actitud, que se dedicó a correr y a ser más errático que resolutivo, con variantes que no aportaron rebeldía, como siguiendo un mismo guión de no perder, para tener excusas para seguir engañando a la afición con falsas esperanzas. Ante la ausencia de una idea, la Albirroja no supo aprovechar la ansiedad del rival para pegar el salto y generar algo de expectativa.