"Si lo conociste una vez, hiciste un amigo para toda la vida. Deja viuda a su esposa, Jennifer Carno, el amor de su vida", anunció el manager del actor en un comunicado.

"Quiso ayudar a tantas personas como le fue posible, compartió valientemente su historia y se convirtió en un activista para que los hombres se hagan un análisis de sangre a partir de los 40 años" para detectar la enfermedad, añade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

En Friends, Gunther era el camarero y gerente de la cafetería Central Perk, en la que los protagonistas pasaban gran parte de la serie.

El pasado mes de mayo, Tyler hizo una corta aparición en una reunión especial de Friends a través de videollamada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

En el programa el actor comentó: "Fueron los 10 años más memorables de mi vida, honestamente. Todos estos chicos fueron fantásticos y fue un placer trabajar con ellos. Me sentí muy, muy especial".

A pesar de su enfermedad, Tyler continuó trabajando y protagonizó dos cortometrajes The Gesture and the Word y Processing, con los que ganó premios al mejor actor en algunos festivales de cine.

Jennifer Aniston y Courteney Cox, las coprotagonistas de Tyler en Friends, se despidieron del actor compartiendo fotos y videos en sus cuentas de Instagram.